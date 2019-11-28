По данным «Социоцентра», если в начале 1990-х годов число изучавших русский составляло 74,6 млн человек, то к 2004 году сократилось до 51,2 млн, а к 2018-му — до 38,2 млн человек.

с чего всё началось

По данным ведомства, число людей, которые изучают русский как иностранный в школах, колледжах и вузах, в мире сократилось в 2 раза за постсоветский период. По информации издания, сейчас русский язык занимает 10 место в мире по распространению.

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