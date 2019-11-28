Общество

АБНАБНВ мире в два раза снизилось число изучающих русский язык

По данным на 2018 год, по всему миру русский язык изучали 38,2 млн человек. При этом, как передает РБК, в начале 1990-х годов число изучающих его превышало 74 млн человек. Интерес к русскому языку стал уменьшаться после распада Советского Союза.
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с чего всё началось

Число изучающих русский язык в мире упало в 2 раза со времен распада СССР

Как русский язык терял влияние Количество людей, изучающих русский как иностранный и обучающихся на нем в школах, колледжах и вузах, в мире упало примерно в два раза за постсоветский период, следует из доклада (есть у РБК) подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ "Социоцентр").
РБК00:00

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Стали известны масштабы дерусификации постсоветских стран

Lenta.ru05:34

Количество людей, изучающих русский язык, как иностранный, со времён СССР снизилось в два раза

Эхо Москвы00:32

Число иностранцев, изучающих русский язык, сократилось в несколько раз

URA.Ru01:31

В 2 раза меньше стало изучающих русский язык в мире со временем распада СССР

Газета.Ru01:19

Число изучающих русский язык в мире упало вдвое со времён распада СССР

Говорит Москва00:55

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Коммерсантъ02:14

Число изучающих русский язык в мире упало в 2 раза со времен распада СССР

РБК00:00
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
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