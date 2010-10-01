Общество
Будущее России. Национальные проектыЧисло камер в лесах Бурятии для мониторинга пожарной опасности увеличат вдвое
Количество установленных в лесах Бурятии камер для мониторинга пожарной опасности в 2020 году планируется увеличить до 20. Об этом ТАСС сообщил в пятницу первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
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В 2020 году в Кузбассе высадят новые леса на 1826 гектарах по нацпроекту «Экология»
10 канал20 февраля в 23:37
Число камер в лесах Бурятии для мониторинга пожарной опасности увеличат вдвое
Будущее России. Национальные проекты21 февраля в 02:42
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Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Общество
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Армия и оружие
National Interest оценил российски патрон калибра 12,7х55 мм
Отмечается, что такие патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12.
Общество
С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi
С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Общество
Кому из россиян повысят пенсию с 1 апреля?
С первого числа на 6,1 процента подрастут пособия тем согражданам, которые по тем или иным причинам не накопили нужного трудового стажа, а потому могут рассчитывать лишь на минимальную, социальную пенсионную выплату.
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Политика
Путин поздравил буддистов с Новым годом
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа
Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над Турцией
Российские инспекторы в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией Турции.
Общество
Посол Китая в России заявил о наличии вакцины против коронавируса
Китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против коронавируса COVID-19.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Происшествия
Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка
Общество
На Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов на Украине отключены от электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.
Политика
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Общество
Синоптики обещают необычно высокую температуру регионам России
Необычно высокая температура прогнозируется в Москве, Краснодарском крае, Якутии и нескольких других российских регионах на этой неделе.
Здоровье
В Бахрейне и Кувейте отмечены первые случаи заражения коронавирусом
Смертельно опасный коронавирус добрался до региона Персидского залива - первый случай заболевания выявлен в Бахрейне.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Общество
Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке
Правоохранители будут разыскивать преступников с помощью видеокамер, которые научатся не только распознавать лицо, но также радужную оболочку глаз, голос, походку и татуировки.
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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