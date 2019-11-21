Экономика
ТАССЧисло компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года
Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».Коммерсантъ16:43
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Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников
При увеличении солнечной активности деформации геомагнитного поля резко нарастают и вызывают магнитные бури.
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Общество
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Люди в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
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Кино
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.
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Путин рассказал о тревоге после первых антироссийских санкций
На инвестфоруме «Россия зовет!» лидер РФ Владимир Путин признался, что после введения Западом первых санкционных ограничительных мер в отношении российской стороны он испытывал тревогу, однако в итоге стране удалось достичь больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
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Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Политика
Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли
Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Экономика
За 10 месяцев россияне взяли автокредитов на 600 млрд руб
За 10 месяцев 2019 года было выдано автокредитов почти на 600 млрд рублей, подсчитали в НБКИ по просьбе "Газеты.Ru".
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»
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Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Армия и оружие
Турецкие беспилотники нанесли удары по сирийской провинции Ракка
Беспилотные летательные аппараты турецких ВВС нанесли удары по окрестностям города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка, сообщило SANA.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Политика
В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным
Власти Сербии изучат и проверят публикации СМИ о якобы попытке вербовки российским военным сербского офицера, сообщил министр обороны Александр Вулин.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
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Патент недели: вода без лишних примесей
Даже при малых дозах продолжительный и регулярный контакт с водой, содержащей тяжелые металлы, особенно питьевой, приводит к серьезным поражениям нервной, кровеносной систем и пищеварительного тракта.