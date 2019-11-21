Экономика

ТАССТАССЧисло компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года

Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
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Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС

Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».
Коммерсантъ16:43

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Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года

ТАСС17:21

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РЕН ТВ16:54

СМИ: Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз

Life.ru17:55

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