Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».

с чего всё началось

Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".

Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года

Экономика Власти РФ разрушают экономику и жизни людей – Михаил Делягин Помимо нестабильности, которая воцарилась в российской экономике, дополнительным негативным фактором оказывается откровенная неадекватность государства, которое отказывается обращать внимание на реальные проблемы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Общество Госдума продлила заморозку военных пенсий В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.

Наука CRISPR-кровь вылечила первых пациенток с наследственными заболеваниями В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.

Здоровье Плати, или из тебя «сделают алкоголика» Частные медицинские компании пробили (конечно же во имя добра, безопасности и мира во всём мире) сдачу анализов крови на хронический алкоголизм при замене или выдаче водительского удостоверения.

Происшествия СПбГУ заявил об угрозах в адрес студента доцента Соколова СПбГУ обратился в правоохранительные органы из-за угроз, которые поступили в адрес студента, обучавшегося у историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.

Авто Volkswagen рассекретил электрический универсал ID Space Vision Немецкая компания Volkswagen рассекретила свой электрический универсал ID Space Vizzion Concept, который дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Общество Путин желает увеличить реальные доходы россиян Президент России Владимир Путин заявил, что результаты работы правительства по обеспечению роста реальных доходов граждан пока весьма скромные, передает корреспондент "Газеты.Ru".