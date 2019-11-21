Экономика
ТАССЧисло компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года
Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Михаил Мишустин об инновационных технологиях ФНС Федеральная налоговая служба в 2019 году завершает переход на новую автоматизированную информационную систему (АИС) «Налог-3».Коммерсантъ16:43
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Экономика
Власти РФ разрушают экономику и жизни людей – Михаил Делягин
Помимо нестабильности, которая воцарилась в российской экономике, дополнительным негативным фактором оказывается откровенная неадекватность государства, которое отказывается обращать внимание на реальные проблемы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
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В 2019 году компании CRISPR Therapeutics и Vertex начали первые испытания генетически отредактированных клеток для борьбы с наследственными болезнями крови.
Экономика
ФНС России не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
Федеральная налоговая служба России (ФНС) не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга, заявил глава ведомства Михаил Мишустин.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
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Происшествия
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Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
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Экономика
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Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
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В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
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Netflix выпустит сиквел сериала «Викинги»
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Немецкая компания Volkswagen рассекретила свой электрический универсал ID Space Vizzion Concept, который дебютирует на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере озаботили норвежских военных
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Технологии
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В сервисном документе указано, что дисплей компьютера и датчик угла наклона крышки должны быть откалиброваны после завершения того или иного ремонта.