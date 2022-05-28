«Резко выросла стоимость заемных средств, кроме того, банки перестраховываются, и лизинговым компаниям трудно получить новые транши. В итоге лизинговым компаниям приходится более осторожно подходить к наращиванию портфеля»,— поясняет господин Сараев.
Текущий кризис в отрасли будет намного суровее кризисов 2020-го и даже 2008 года, когда лизинговая отрасль упала на 70% по динамике предметов лизинга, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и неонацистских группировок, заявил президент Владимир Путин в поздравлении пограничников с профессиональным праздником.