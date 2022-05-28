Будьте в Плюсе

Число контрактов лизинговых компаний упало в два раза с февраля

В начале второго квартала лизинговые компании продемонстрировали существенное снижение по сравнению с началом года.
Коммерсантъ
«Резко выросла стоимость заемных средств, кроме того, банки перестраховываются, и лизинговым компаниям трудно получить новые транши. В итоге лизинговым компаниям приходится более осторожно подходить к наращиванию портфеля»,— поясняет господин Сараев.
Коммерсантъ
Текущий кризис в отрасли будет намного суровее кризисов 2020-го и даже 2008 года, когда лизинговая отрасль упала на 70% по динамике предметов лизинга, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Коммерсантъ
Если верить базовому сценарию службы, падение рынка продлится до первого квартала 2023 года по мере снижения ключевой ставки до 9% и выстраивания новых поставок.
РБК

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Рынок лизинга просел в два раза из-за дефицита объектов аренды
66.ru00:39
Число контрактов лизинговых компаний упало в два раза с февраля
РБК23:59
Лизинг ищет имущество
Коммерсантъ17:45
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