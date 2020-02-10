Армия и оружие
РИА НовостиЧисло военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Пентагона. "Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете", - отметили в военном ведомстве.
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Армия и оружие
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
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По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
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В кинотеатре «Октябрь» провели эвакуацию с премьеры фильма «Лед 2»
В московском кинотеатре «Октябрь» людей эвакуировали с премьеры фильма «Лед 2». Причиной стало задымление на первом этаже здания, передают два корреспондента РБК.
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В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
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Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
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Компания BMW презентовала уникальную спецверсию X5 Timeless Edition, созданную совместно с ателье Аlсаптаrа из Италии.
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Таяние арктических льдов меняет океанские течения
Быстрое таяние морских льдов в Арктике привело к изменению главного океанского течения этого района.
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Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
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NASA попросило автопроизводителей помочь построить луноход
NASA обратилось к компаниям - автопроизводителям с призывом о помощи. Таланты разработчиков машин могут пригодиться в построении лунохода.
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На видео и фотографиях, опубликованных в Twitter, подростка в футболке защитника «Севильи» Диего Карлоса сначала вынуждают скрыть майку под толстовкой, а затем и вовсе выгоняют с трибуны стадиона «Бенито Вильямарин».
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть «супербыстрые ракеты» для противостояния России и Китаю.
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Катар рассчитывает на участие России в ЧМ-2022
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Армия и оружие
Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35
Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
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Филипп Киркоров отметился на премии «Оскар»
В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что Филипп Киркоров отметился на премии "Оскар".
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Apple представит новый бюджетный смартфон iPhone 9
Компания Apple представит свой новый смартфон iPhone 9, стоимость которого будет намного ниже обычных новинок "яблочной" корпорации.
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Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
Общество
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"По городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - рассказали в пресс-службе МЧС.