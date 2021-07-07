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Экономика

Число корпоративных банкротств выросло впервые за четыре года

По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года. Кредиторов, собирающихся обанкротить должников-юрлиц, стало на 30% больше, чем в первом полугодии прошлого года.В источнике

С чего всё началось

Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года

Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года.
Коммерсантъ17:02

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Число корпоративных банкротств выросло впервые за четыре года

Компания02:27

Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года

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В России резко выросло число банкротств

Московский Комсомолец03:20
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Дождьвчера в 06:17