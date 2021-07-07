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Экономика

Число корпоративных банкротств выросло впервые за четыре года

По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года. Кредиторов, собирающихся обанкротить должников-юрлиц, стало на 30% больше, чем в первом полугодии прошлого года.В источнике

С чего всё началось

Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года

Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года.
Коммерсантъ17:02

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Число корпоративных банкротств выросло впервые за четыре года

Компания02:27

Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года

Коммерсантъ17:02

Россию захлестнула волна банкротств

ПРАЙМ02:01

Россию захлестнула волна банкротств

Lenta.ru01:46

Москва лидирует среди регионов по числу компаний-банкротов

Долг.рф02:36

Число корпоративных банкротств в РФ вернулось к «доковидному» периоду

Интерфакс18:08

В России резко выросло число банкротств

Московский Комсомолец03:20
Интересное

Эпидемиолог исключил необходимость прививаться от COVID-19 каждый год

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс сообщил в среду, 7 июля, что в будущем не будет необходимости прививаться каждый год от коронавируса, как от сезонного гриппа.
Известия08:46

Студия Артемия Лебедева создаст дизайн новых светофоров с единым экраном

Проект светофора будущего был показан в Екатеринбурге на выставке «Иннопром-2021» Уточняется, что разрабатывать графику и визуализацию для светофоров будущего будет Студия Артемия Лебедева, а за конструкцию и разработку 3D-модели отвечают специалисты холдинга Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех.
Пепелац Ньюс09:21

Новые Lada получат турбомоторы мощностью 150 лошадиных сил

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор объявил о том, что в ближайшие пять лет концерн планирует оборудовать новые Lada 1,3-литровым бензиновым турбомотором разработки Renault-Nissan и Daimler, отдача которого составит 150 лошадиных сил.
Motor07:59

Глава ФГСР считает, что положительные допинг-пробы российских гребцов могут быть ошибкой

Глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин считает, что допинг-пробы членов сборной России по академической гребле Никиты Моргачева и Павла Сорина могли ошибочно показать положительный результат.
Спорт-Экспресс07:24