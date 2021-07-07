Число корпоративных банкротств выросло впервые за четыре года
По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года. Кредиторов, собирающихся обанкротить должников-юрлиц, стало на 30% больше, чем в первом полугодии прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года
Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года.
Коммерсантъ17:02