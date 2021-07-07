По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года. Кредиторов, собирающихся обанкротить должников-юрлиц, стало на 30% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

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С чего всё началось Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года Корпоративные банкротства пошли в рост впервые за четыре года По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года. Коммерсантъ 17:02