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Число кредитных карт в России превысило 50 млн

В апреле портфель кредитных карт в России вырос до исторического максимума — 1,4 трлн руб., что на 1,05% больше показателя, зафиксированного в марте.
Коммерсантъ
Потребители стали более активно пользоваться ранее установленными кредитными лимитами по картам, что спровоцировало рост объемов портфеля.
Lenta.ru
Согласно информации компании, количество карт с просроченной свыше 90 дней задолженностью выросло на 2,2% — до 2,913 миллиона единиц, что стало новым рекордом для данного сегмента.
РИА Новости
Однако следствием роста портфеля стало увеличение объемов просроченной задолженности.
РИА Новости

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Количество кредитных карт в России перевалило за 50 миллионов
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