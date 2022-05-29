КоммерсантъЧисло кредитных карт в России превысило 50 млнВ апреле портфель кредитных карт в России вырос до исторического максимума — 1,4 трлн руб., что на 1,05% больше показателя, зафиксированного в марте.КоммерсантъПотребители стали более активно пользоваться ранее установленными кредитными лимитами по картам, что спровоцировало рост объемов портфеля.Lenta.ruСогласно информации компании, количество карт с просроченной свыше 90 дней задолженностью выросло на 2,2% — до 2,913 миллиона единиц, что стало новым рекордом для данного сегмента.РИА НовостиОднако следствием роста портфеля стало увеличение объемов просроченной задолженности.РИА НовостиЧитать далееСвернутьGazeta.SPbGazeta.SPbNeva.TodayИА Красная ВеснаФАНГазета.RuREGNUMАБНПрофильFrank MediaТелеканал 360°Экономика сегодняПодробнее о событииКоличество кредитных карт в России перевалило за 50 миллионовАБН06:46Бюро кредитных историй «Эквифакс»: число кредитных карт в России превысило 50 миллионовРИА Новости01:40Самое цитируемоеЧисло кредитных карт в России превысило 50 млнКоммерсантъ06:04Количество кредиток в России впервые поднялось выше 50 миллионовПрофиль01:27Бюро «Эквифакс»: количество кредитных карт в России превысило 50 миллионовТелеканал 360°04:19Портфель кредитных карт российских банков преодолел отметку в 50 млн штукФАН02:53«Эквифакс» сообщило, что в апреле число кредитных карт в России превысило 50 миллионовLenta.ru05:30«Эквифакс»: число кредиток с просрочкой свыше 90 дней выросло в апреле до рекордных 2,9 миллионаПРАЙМ01:01Показать ещёОценить45Поделиться