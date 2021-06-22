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Число квартир с обременением в продаже выросло на 20%

В июне 2021-го количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов.В источнике

С чего всё началось

Долговая драма: число квартир с обременением в продаже выросло на 20%

Условия для роста В июне 2021-го количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал "Известиям" руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании "Этажи" Алексей Панов.
Известия17:01

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Россияне начали массово продавать ипотечные квартиры

Lenta.ru02:20

Квартир с обременением стали продавать больше на 20%

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Число квартир с обременением в продаже увеличилось на 20% - Известия

Аргументы и Факты23:33

Число квартир с обременением в продаже выросло на 20%

Известия21:25

«Известия»: число квартир с обременением в продаже выросло в России за год на 20%

ТАСС19:40

В России за год на 20% выросло число квартир с обременением

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На рынке недвижимости стало на 20% больше квартир с обременением

News.ru18:32
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Всех пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани выписали из больницы

Всем пострадавшим в ДТП с автобусами, перевозившими детей из детского лагеря, оказана необходимая медицинская помощь, они выписаны из больницы, их доставляют в Краснодар, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
ТАССвчера в 10:29