В июне 2021-го количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов.

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С чего всё началось Долговая драма: число квартир с обременением в продаже выросло на 20% Условия для роста В июне 2021-го количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал "Известиям" руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании "Этажи" Алексей Панов. Известия 17:01