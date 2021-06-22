Число квартир с обременением в продаже выросло на 20%
В июне 2021-го количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов.В источнике
С чего всё началось
Долговая драма: число квартир с обременением в продаже выросло на 20%
Условия для роста В июне 2021-го количество квартир с обременением, выставленных на продажу, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал "Известиям" руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании "Этажи" Алексей Панов.
Известия17:01