Общество

Вятка-На-СетиВятка-На-СетиЧисло летальных исходов от коронавируса в РФ превысило 1,5 тысячи человек. Общее количество случаев - более 165 тысяч человек

В РФ за последние сутки (на 6 мая) выявлено 10 559 случаев коронавируса. Общее количество заболевших, таким образом, достигло отметки в 165 929 человек. 21 327 человек выздоровели, скончались 1 537 человек.
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За сутки в Петербурге зафиксировано 312 заражений коронавирусом, в Ленобласти — 51

78.ru03:39

Статистика по коронавирусу в России и мире на 6 мая: количество заболевших, умерших и вылечившихся

Спорт-Экспресс03:55

Четвертые сутки подряд в РФ регистрируют почти одинаковый прирост вновь заболевших COVID-19

Вместе-РФ03:44

В России четвертый день подряд выявили более 10 тыс. случаев коронавируса

Деловой квартал (Екатеринбург)05:00

В России выявили больше 10 000 новых случаев коронавируса четвертый день подряд

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Число летальных исходов от коронавируса в РФ превысило 1,5 тысячи человек. Общее количество случаев - более 165 тысяч человек

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В России выявили более 10,5 тысячи новых случаев COVID-19. Общее число заболевших превысило 165 тысяч человек

Snob.ru03:36
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Общество

В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах

В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
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Политика

Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу

План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета 08:05
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Здоровье

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Общество

Павильоны и декорации реалити-шоу «Дом-2» снесли в новой Москве

Интерфакс 06:41
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Политика

Президент Путин дал поручение губернатору Брянской области

Президент Путин дал поручение губернатору Брянской области.
Брянские новости 08:33
Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
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Общество

У министра культуры выявлен коронавирус

У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
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Футбол

Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами

URA.Ru 04 мая в 08:13
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Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
30
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Российская газета 05:33
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проверился на коронавирус

Экспресс газета вчера в 05:49
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
44
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Армия и оружие

Морские «Панцири» проходят испытания

Тульская служба новостей вчера в 15:05
ЖКХ

Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней.
РБК 02:20
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Общество

В Челябинской области ввели масочный режим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
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Происшествия

В Петербурге объявили в розыск блогера, срывавшего онлайн-уроки

Блогер, обвиняемый в срыве занятий школьников на дистанционном обучении в Петербурге, объявлен в розыск.
ТАСС 07:09
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
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Происшествия

В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб

45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
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Происшествия

В столице ДНР взорвался автомобиль — соцсети

REGNUM 05:57
Авто

Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье

10-15 лет назад автомобили с увеличенным клиренсом создавались с прицелом на преодоление довольно сложного внедорожника, тогда как сейчас от таких машин «можно требовать» только проехать по грунтовой дороге, отмечают специалисты «Российской газеты».
SpeedMe 00:46
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Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
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Общество

155 деятелей культуры и науки попросили освободить историка Юрия Дмитриева

Коммерсантъ 07:22
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева сообщила о своем самочувствии

РБК 06:44
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Авто

Продажи LADA с автоматической трансмиссией увеличились

По итогам 1 квартала 2020 года АвтоВАЗ увеличил продажи LADA с автоматической трансмиссией на 42%, до 8165 единиц.
Автоновости дня вчера в 07:32
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Общество

Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров

В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 08:06
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