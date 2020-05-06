Общество
Вятка-На-СетиЧисло летальных исходов от коронавируса в РФ превысило 1,5 тысячи человек. Общее количество случаев - более 165 тысяч человек
В РФ за последние сутки (на 6 мая) выявлено 10 559 случаев коронавируса. Общее количество заболевших, таким образом, достигло отметки в 165 929 человек. 21 327 человек выздоровели, скончались 1 537 человек.
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В России четвертый день подряд выявили более 10 тыс. случаев коронавируса
Деловой квартал (Екатеринбург)05:00
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В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
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Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу
План озвучит глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по реализации мер по борьбе с COVID-19, уточнил он.
Российская газета 08:05
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Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России
Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Президент Путин дал поручение губернатору Брянской области
Президент Путин дал поручение губернатору Брянской области.
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Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
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У министра культуры выявлен коронавирус
У главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой подтвержден коронавирус.
Вести.Ru 07:53
Футбол
Тренер Шалимов уточнил, кого назвал дармоедами
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Российская газета 05:33
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Экспресс газета вчера в 05:49
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках на фоне сложившейся ситуации в экономике, пишут «Ведомости».
Московский Комсомолец 06:48
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Армия и оружие
Морские «Панцири» проходят испытания
Тульская служба новостей вчера в 15:05
ЖКХ
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В Москве отключение отопления начнут 7 мая, оно будет идти в течение трех дней.
РБК 02:20
Общество
В Челябинской области ввели масочный режим
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе.
ТАСС 03:10
Происшествия
В Петербурге объявили в розыск блогера, срывавшего онлайн-уроки
Блогер, обвиняемый в срыве занятий школьников на дистанционном обучении в Петербурге, объявлен в розыск.
ТАСС 07:09
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
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В ОАЭ загорелся 45-этажный небоскреб
45-этажный небоскреб загорелся в городе ОАЭ Шардже. Пожар охватил практически все здание.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Авто
Названы кроссоверы, которые не уступают внедорожникам на бездорожье
10-15 лет назад автомобили с увеличенным клиренсом создавались с прицелом на преодоление довольно сложного внедорожника, тогда как сейчас от таких машин «можно требовать» только проехать по грунтовой дороге, отмечают специалисты «Российской газеты».
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Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Общество
155 деятелей культуры и науки попросили освободить историка Юрия Дмитриева
Коммерсантъ 07:22
Авто
Продажи LADA с автоматической трансмиссией увеличились
По итогам 1 квартала 2020 года АвтоВАЗ увеличил продажи LADA с автоматической трансмиссией на 42%, до 8165 единиц.
Автоновости дня вчера в 07:32
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Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров
В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
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В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь и сахарный диабет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
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