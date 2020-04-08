В Петербурге количество летальных исходов от коронавирусной инфекции выросло до трех случаев за последние сутки, число заражений увеличилось на 34 (до 329), число выздоровевших — на 7 (до 43), сообщил городской оперштаб в своем Telegram-канале "Петербург против коронавируса".

Число летальных случаев коронавируса в Петербурге выросло до трех, количество зараженных — на 34 за сутки

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