Здоровье
Агентство ТелеграфЧисло летальных случаев коронавируса в Петербурге выросло до трех, количество зараженных — на 34 за сутки
В Петербурге количество летальных исходов от коронавирусной инфекции выросло до трех случаев за последние сутки, число заражений увеличилось на 34 (до 329), число выздоровевших — на 7 (до 43), сообщил городской оперштаб в своем Telegram-канале "Петербург против коронавируса".
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Алла Пугачева впервые показала спальню своей дочки Лизы
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«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала
В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
Здоровье
В Башкирии три больницы закрыты из-за коронавируса
На брифинге Минздрава Башкирии и.о. начальника Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что закрыты два отделения больницы №1 города Октябрьский, терапевтические и хирургические корпусы Бирской ЦРБ и Белебеевской ЦРБ.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8,6 тысячи человек
За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в России заболели 1175 человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 8672.
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Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер
Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
Политика
В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма
Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
Здоровье
Предсказаны пики смертности от коронавируса в разных странах
Американские ученые рассчитали пики смертности первой волны пандемии коронавируса для различных стран, пишет Deutsche Welle.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Шоу-бизнес
Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
Политика
WSJ: США хотят заблокировать выделение помощи Ирану от МВФ
Вашингтон, 8 апреля 2020, 11:46 — REGNUM Власти США не хотят, чтобы Международный валютный фонд (МВФ) выделил Ирану кредит на $5 млрд для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Экономика
Россия накопила денежную подушку в 18 трлн рублей
Ликвидные активы, накопленные Россией, составляли по состоянию на начало марта почти 18 трлн рублей.
Общество
Работающие в апреле россияне получат зарплату в одинарном размере
Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат заработную плату в одинарном, а не повышенном размере, однако повышенная оплата может быть установлена работодателем самостоятельно.
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Игры
В The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные
Ubisoft и Ivory Tower объявили, что в их аркадной гонке The Crew 2 снова пройдут бесплатные выходные.
Общество
В Крыму хотят изолировать приезжающих из Москвы и Петербурга
Симферополь, 8 апреля 2020, 11:49 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил всех граждан, которые прибывают в республику из Москвы и Санкт-Петербурга, сразу полностью изолировать.
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Политика
Медведев считает, что США пытаются сорвать продление договора СНВ-3
Москва, 8 апреля 2020, 07:10 — REGNUM Позиция Госдепартамента США о присоединении к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Китая и о распространении документа на новейшие российские вооружения выглядит абсолютно нереалистично, написал 8 апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.
Технологии
Sony представила геймпад PlayStation 5
Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Космос
Вторую ракету «Ангара-А5» отправят в Плесецк во II-III кварталах
Вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" будет транспортирована из Москвы на космодром Плесецк во втором-третьем кварталах 2020 года, следует из материалов, размещённых на сайте госзакупок.
Общество
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За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Политика
La Stampa оскорбил ответ Минобороны России на ее публикации
Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 "на 80% бесполезна".
Общество
Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Религия
Церемония Схождения Благодатного Огня состоится в Иерусалиме 18 апреля
Политика
Дональд Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ о праве США коммерчески осваивать ресурсы на Луне и других небесных телах.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.