Общество
Snob.ruЧисло личных банкротств россиян выросло вдвое в июне 2020 года
Юхнин считает, что в 2020-м этот показатель вырастет в 1,8–2 раза. При этом количество новых банкротств компаний в первом полугодии 2020-го сократилось на 26 процентов: всего суды признали несостоятельными 4,5 тысячи юрлиц.
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с чего всё началось
В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — поступившей в РБК.РБКвчера в 17:00
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Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%
«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Коммерсантъ 05:51
Футбол
«С какой ты планеты!?» В ворота «Севильи» встал нападающий и отбил удар… вратаря «Эйбара»!
«Севилья» борется за место в Лиге чемпионов, «Эйбар» — за выживание, и, несмотря на все попытки последних (8-15 по ударам!), на 56-й минуте Окампос замкнул подачу Наваса и забил.
Чемпионат 05:45
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесли в Сочи
Вестник Кавказа 07:40
Общество
В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
РИА Новости 08:24
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Общество
Рогозин: задержанный Сафронов не имел доступа к закрытой информации
Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова по обвинению в государственной измене.
ПолитРоссия 07:43
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия
Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
Футбол
В Подмосковье 16-летнего футболиста ударила молния
ТВК вчера в 23:25
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Армия и оружие
СКР возбудил дело против отдавшего преступные приказы полковника ВСУ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против командира 93-й отдельной механизированной бригады, полковника ВСУ Дмитрия Брижинского, причастного к гибели мирного населения в Донбассе.
РЕН ТВ 08:18
Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
РИА Новости 08:05
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
«Аэрофлот» отказался брать на борт вывозного рейса из Китая животных
Елизавета Иванова рассказала в своем Instagram, что 4 июля они с мужем вернулись в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота» из Шанхая.
МР7.ру вчера в 10:51
Происшествия
ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
Mockva.ru 07:12
Общество
У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски
7 июля в Москве в квартире главного редактора издания "Холод" Таисии Бекбулатовой оперативно-следственная группа проводит обыск и иные следственные действия.
МонаВиста 07:47
Экономика
В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва.
Lenta.ru 08:03
Происшествия
СК завершил расследование дел двух обвиняемых в размещении фото нацистов
Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру два уголовных дела в отношении 19-летнего жителя Перми Даниила Симанова и 23-летнего жителя Ульяновска Вячеслава Круглова о реабилитации нацизма при проведении онлайн-акции «Бессмертный полк».
РБК 07:35
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Игры
Ubisoft временно сделает бесплатной игру Watch Dogs 2
Париж, 7 июля 2020, 09:11 — REGNUM Французская компания Ubisoft временно сделает бесплатной ПК-версию своей игры Watch Dogs 2. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.
REGNUM 02:11
Общество
Названы типичные признаки телефонного мошенника
Мошенников, обманывающих людей с помощью телефонных звонков, легко вычислить, если учесть ряд характерных проявлений, рассказал руководитель отдела по противодействию мошенничеству компании Инфосистемы Джет Алексей Сизов.
NewInform 03:29
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Шоу-бизнес
Собчак показала романтичное фото с Богомоловым
RuNews24.ru 07:08
Общество
В Воронежской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции на территории Воронежской области продлили до понедельника, 10 июля, включительно.
Обозреватель Врн 07:52
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Экономика
Гордеев договорился с банком «Траст» по урегулированию претензий
Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий Центральному банку, заключил с владельцем крупнейшего застройщика в России ‒ группы ПИК ‒ Сергеем Гордеевым предварительное соглашение об урегулировании всей суммы претензий, сообщил представитель ПИК.
Ведомости 00:58
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Экономика
Как штрафовали бизнес за экологию
История вопроса В апреле 2016 года суд обязал британскую BP заплатить штраф $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году.
Коммерсантъ вчера в 16:01