В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — поступившей в РБК.

с чего всё началось

Юхнин считает, что в 2020-м этот показатель вырастет в 1,8–2 раза. При этом количество новых банкротств компаний в первом полугодии 2020-го сократилось на 26 процентов: всего суды признали несостоятельными 4,5 тысячи юрлиц.

Число личных банкротств россиян выросло вдвое в июне 2020 года

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