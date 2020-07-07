Общество

Snob.ruSnob.ruЧисло личных банкротств россиян выросло вдвое в июне 2020 года

Юхнин считает, что в 2020-м этот показатель вырастет в 1,8–2 раза. При этом количество новых банкротств компаний в первом полугодии 2020-го сократилось на 26 процентов: всего суды признали несостоятельными 4,5 тысячи юрлиц.
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с чего всё началось

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

В июне суды признали банкротами 11,5 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве, — поступившей в РБК.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

В России резко увеличилось число банкротств среди граждан

URA.Ruвчера в 17:17

Главные новости к утру 7 июля

Коммерсантъ00:09

РБК: число обанкротившихся россиян за первое полугодие выросло в 1,5 раза

ТАССвчера в 19:30

Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

Интерфакс00:35

В России отмечен всплеск числа решений о банкротствах граждан

Российская газетавчера в 17:01

Число личных банкротств россиян удвоилось после отмены самоизоляции

РБКвчера в 17:00

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

Известиявчера в 17:14
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
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Общество

В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков

В понедельник, 6 июля, в Атланте официально объявлено чрезвычайное положение, вызванное массовыми беспорядками среди граждан.
Evo-rus.com 04:07
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Финансы

Курс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
Моссовет вчера в 04:56
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Политика

ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
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Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
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Происшествия

В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение

РИА Новости 04:18
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Общество

За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев

Сегодня, 7 июля, за заседании Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
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Политика

В Крыму задержали семь исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир*"

Семь исламистов из террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку, сообщает ФСБ России во вторник.
РИА Новости 06:05
Экономика

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
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Наука

Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов

Ученый подчеркнул, что время от времени специалисты сталкиваются с новыми вирусами.
Evo-rus.com 03:09
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Политика

ЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:11
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Происшествия

Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым

По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
24
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Автоспорт

Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии, в котором Пьер Гасли заработал очки, финишировав на седьмом месте, а Даниил Квят сошёл с дистанции после прокола, который стал следствием контакта с болидом «Рено» Эстебана Окона.
Чемпионат 03:47
Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
2,3K
Политика

Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ для граждан РФ

Москва, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM Рассуждения о возможном включении России в список стран, с которыми Евросоюз откроет границы, пока преждевременны.
REGNUM 06:10
86
Происшествия

В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04:15
39
Политика

Песков: Москва ответит на санкции Лондона

Москва, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Ответные меры России на санкции Великобритании будут введены в том объеме, который соответствует российским интересам.
REGNUM 06:02
51
Кино

Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»

Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
4
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
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Религия

Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию

Областная газета вчера в 06:01
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Общество

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Киберспорт

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат вчера в 16:33
2
Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
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Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
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Шоу-бизнес

Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19
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Технологии

Представлен способ уменьшить видеофайлы вдвое без потери качества

Разработчики из германского Института Фраунгофера по телекоммуникациям, где ранее разработали алгоритм сжатия аудиоданных MPEG-3 (.mp3), а также широко используемые сегодня видеокодеки H.264 (AVC) и H.265 (HEVC), объявили о готовности нового стандарта сжатия видео - VVC или H.266.
Вести.Ru 05:59
Экономика

ПФР выплатит россиянам дополнительные 12 тысяч рублей сверх пенсии

В Пенсионном фонде уточнили, что размер доплаты на каждого пенсионера будет индивидуален и в среднем составит 12,7 тысячи рублей.
Политическая Экспертиза вчера в 06:34
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Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
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