Число личных банкротств в России в 2021 году может вырасти в 1,5 раза
По итогам 2021 года российские суды могут признать банкротами 178,5 тыс. физических лиц. Это в 1,5 раза больше уровня прошлого года, говорится в исследовании сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart.В источнике
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Физлицом об стол: в 2021-м могут обанкротиться более 178 тыс. россиян
Количество граждан-банкротов в нынешнем году достигнет 178,5 тыс. человек, превысив в 1,5 раза прошлогодние показатели — такой прогноз «Известиям» предоставили аналитики сервиса по поиску арбитражных управляющих для банкротства FreshStart (входит в экосистему Сбера).
Известия17:01