Минэкономики предлагает качать по трубам «Газпрома» новое сырье

Есть и еще одно вероятное объяснение идеи Минэкономики, при котором извлечение и не предполагается,— добавление водорода позволит уменьшить общий углеродный след от сжигания метана, и за это заплатят отдельные потребители в обмен на получение сертификата о том, что они не выбрасывают СО2.