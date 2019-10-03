Экономика
РБКЧисло личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Число новых физлиц-банкротов только за девять месяцев превысило значение 2018 года: тогда оно составило 43,9 тыс. человек — максимум за время существования процедуры. Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В январе—сентябре 2019 года российские суды признали банкротами 46,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года (рост на 53,9%), следует из данных «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.РБКвчера в 09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 00:10, Ашберн
Политика
Русскоязычные школы на Украине перейдут на украинский язык
Министр образования Украины Анна Новосад рассказала, что все русскоязычные школы страны в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ
Телеведущая Ольга Скабеева ответила на речь президента России Владимира Путина о том, что российские СМИ занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 21:08
Происшествия
В США бомбардировщик времен Второй мировой войны рухнул на аэропорт
В американском городе Хартфорд (штат Коннектикут) тяжелый бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость») потерпел крушение, сообщает телекомпания CNN.
Daily Storm 02 октября в 11:17
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Космос
NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
РБК 30 сентября в 20:01
Спорт
Легкоатлет Шубенков прокомментировал спорное решение ИААФ
Газета.Ru вчера в 22:57
Политика
Россияне не хотят видеть украинских экспертов на политических ток-шоу
Аналитическая служба Рамблера пригласила россиян принять участие в новом опросе.
Рамблер вчера в 05:10
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском вчера в 08:54
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 02 октября в 13:21
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета вчера в 02:18
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва 02 октября в 12:07
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Газета.Ru вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова дала концерт в Барнауле
Помимо прочего, Ольга Бузова почти нашла себе жениха среди зрителей, но в итоге обломала парня, сказав, что он пришёл на концерт без цветов и не способен на серьёзные поступки.
Катунь 24 вчера в 22:47
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold уже в России
Megaobzor.com вчера в 09:10
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с лозунгом Трампа на русском языке
РИА Новости вчера в 19:55
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК вчера в 16:00
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Общество
Картину Бэнкси о парламенте Британии продали за рекордную сумму
РЕН ТВ вчера в 15:47
Политика
Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине
На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум.
РЕН ТВ вчера в 17:06
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Космос
Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры
Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
Известия вчера в 21:05
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила все долги
Актриса Анастасия Заворотнюк окончательно освободилась от долгов, которые продолжала выплачивать с 2012 года.
Экономика сегодня вчера в 09:25
Наука
Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку
Собеседник 01 октября в 10:20
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Наука
Ученые рассказали об опасности фруктозы для печени
Ученые из Центра диабета Джослин в Бостоне пришли к выводу, что высокий уровень фруктозы в рационе подавляет способность печени сжигать жир.
РИА Новости 02 октября в 03:34