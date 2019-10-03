Экономика
РБКЧисло личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет. За четыре года ею воспользовалось 140,9 тыс. россиян.
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Число новых физлиц-банкротов только за девять месяцев превысило значение 2018 года: тогда оно составило 43,9 тыс. человек — максимум за время существования процедуры. Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.РБК09:00
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