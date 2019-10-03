Экономика

РБКРБКЧисло личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд

Число новых физлиц-банкротов только за девять месяцев превысило значение 2018 года: тогда оно составило 43,9 тыс. человек — максимум за время существования процедуры. Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
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с чего всё началось

Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд

В январе—сентябре 2019 года российские суды признали банкротами 46,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года (рост на 53,9%), следует из данных «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
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Десятки тысяч: в России побит прошлогодний рекорд личных банкротств

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Росбалтвчера в 11:44
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