Число новых физлиц-банкротов только за девять месяцев превысило значение 2018 года: тогда оно составило 43,9 тыс. человек — максимум за время существования процедуры. Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.

с чего всё началось

Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет. За четыре года ею воспользовалось 140,9 тыс. россиян.

Политика Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.

Происшествия Полицейские попинали россиянина на улице и попали на видео В Нижнем Новгороде полицейские в гражданской одежде набросились во дворе на местного жителя Игоря Крайнова и избили его ногами во время задержания.

Политика Путин ответил на вопрос о «близости к раю» Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.

Политика Медведев отправил в отставку главу Росгидромета Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Общество Черногория даст инвесторам гражданство Дети, включенные в заявление, получают гражданство при достижении 18 лет. Гражданство может передаваться будущим поколениям.

Кино Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2» Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.

Политика Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.

Политика Европейская делегация не нашла признаков притеснения крымских татар Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что широко тиражируемая информация об ограничении прав крымских татар не соответствует реальности.

Политика Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.

Кино Вышел дебютный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн Warner Bros. и DC выпустили дебютный полноценный трейлер «Хищных птиц» - спин-оффа «Отряда Самоубийц», посвящённого Харли Квинн и другим супергероиням и злодейкам из Готэма.

Культура Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".

Происшествия Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.

Хоккей НХЛ работает над проведением матчей в России Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что рассматривается возможность проведения матчей регулярного чемпионата на территории России.

Шоу-бизнес Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.

Политика Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Политика Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.

Общество Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.

Наука Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.

Политика Зеленский обратился к противникам «формулы Штайнмайера» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов противников того, что Киев подписал «формулу Штайнмайера» на переговорах Контактной группы в Минске.