Коронавирус
RT на русскомВ России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%. Между тем в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
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с чего всё началось
В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (есть у РБК).РБКвчера в 17:05
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Фонтанка.Рувчера в 04:09
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Политика
Мишустин призвал губернаторов не закрывать границы регионов
Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к губернаторам регионов России с призывом не закрывать границы «на замок».
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Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
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Гаджеты
Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10
Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
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Мать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Общество
Назван эффективный способ профилактики коронавируса
Как считает Горелов, в вопросе создания вакцины против коронавируса Россия окажется интегрирована в мировое пространство, сообщает «Рен ТВ».
Экономика
Сроки уплаты налогов перенесены
Сроки уплаты налогов перенесены.
Происшествия
В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
Общество
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Происшествия
Глава Удмуртии рассказал о новых случаях COVID-19 в республике
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Удмуртии, среди них - семья, контактировавшая с больным из Великобритании, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Единоборства
Глава UFC заявил, что арендует частный остров для проведения боев
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что он близок к завершению сделки по организации боев на частном острове, включая турнир UFC 249.
Шоу-бизнес
«Ты латышка, кто тебе будет помогать?»: Муцениеце целый год готовилась к разводу с Прилучным
Актриса призналась, что до сих пор любит мужа, с которым решила развестись. Агата Муцениеце обсудила свой развод с певицей Ритой Дакотой.
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
Футбол
Нападающий «Боруссии» Холанд принял участие в челлендже Роналду
19-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд принял участие в челлендже, который запустил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
Происшествия
Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения
Чернобыль, Украина, 6 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Удалось потушить один из очагов лесного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает 6 апреля пресс-служба ГЧС Украины.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Происшествия
Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала
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Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Гаджеты
Новый бюджетный iPhone SE 2020 выйдет в начале мая
Экономика
Сбербанк разъяснил условия предоставления кредитных каникул
Сбербанк посоветовал своим клиентам перед подачей заявки на оформление кредитных каникул убедиться, что их официальные доходы снизились именно в соответствии со льготной программой.
Экономика
Цены на продукты могут подняться на 20% из-за коронавируса
Ряд продуктовых поставщиков планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате чего их стоимость может подняться на 5 - 20%.
Общество
В Приморье с сегодняшнего дня начали работать электронные пропуска
В Приморском крае пропускная система официально начала действовать сегодня.