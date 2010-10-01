Количество ликвидированных малых и средних предприятий (МСП) в апреле-мае 2020 года в России сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование банка "Точка" о состоянии малого и среднего бизнеса в России, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Число ликвидированных МСП в апреле-мае в РФ сократилось на 40%

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