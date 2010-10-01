Экономика

ТАССТАССЧисло ликвидированных МСП в апреле-мае в РФ сократилось на 40%

Количество ликвидированных малых и средних предприятий (МСП) в апреле-мае 2020 года в России сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование банка "Точка" о состоянии малого и среднего бизнеса в России, которое имеется в распоряжении ТАСС.
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В России сократилась регистрация сезонного бизнеса

EastRussia04:09

Число ликвидированных МСП в апреле-мае в РФ сократилось на 40%

ТАСС01:16
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На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

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Экономика

Траты россиян в зарубежных интернет-магазинах снизились впервые за 10 лет

Как пишет РБК, это показало исследование Высшей школы экономики.
Эхо Москвы 05:06
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Политика

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Приветственный адрес в связи с днем рождения направил 15 июня Александр Лукашенко председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
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В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
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РИА Новости 13 июня в 10:14
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Происшествия

Жесткое задержание подростка из-за громкой музыки попало на видео

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МИД: Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Ранее сообщалось, что 14 июня министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу должны прибыть в Стамбул для переговоров со своими турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.
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BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд

Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.
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Общество

В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса

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Общество

Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня

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Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
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Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня

В двух российских регионах, Якутии и Челябинской области, решили отменить парад Победы 24 июня из-за эпидемиологической ситуации.
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