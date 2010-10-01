Экономика
ТАССЧисло ликвидированных МСП в апреле-мае в РФ сократилось на 40%
Количество ликвидированных малых и средних предприятий (МСП) в апреле-мае 2020 года в России сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование банка "Точка" о состоянии малого и среднего бизнеса в России, которое имеется в распоряжении ТАСС.
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Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество
Обвиняемый в убийстве историк Соколов отказался от адвокатов
АиФ Санкт-Петербург 06:41
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном обмене Уилана
Кремль не комментирует приговор американцу Полу Уилану и не занимается вопросами его возможного обмена на заключенных в США россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:30
Общество
В белорусском банке «Газпрома» ввели временную администрацию
Национальный банк Белоруссии с 15 июня ввел временную администрацию в Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Гапромбанку), говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.
Forbes 04:34
Общество
В Москве объявлен новый список отмененных ограничений
В столице с завтрашнего дня вступают в силу снятие ограничений на работу ряда общественных, культурных и медицинских организаций, а также предприятий общепита.
Информационный центр Правительства Москвы 04:56
Политика
Макрон не приедет на парад Победы в Москве
Президент Франции Эмманюэль Макрон не получал приглашения посетить Россию и не планирует посетить Москву 24 июня, заявили РБК в пресс-службе Елисейского дворца.
РБК 06:28
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Здоровье
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане
В Дагестане удалось наладить предоставление медпомощи больным коронавирусом и снизить число новых больных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:16
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Экономика
Траты россиян в зарубежных интернет-магазинах снизились впервые за 10 лет
Как пишет РБК, это показало исследование Высшей школы экономики.
Эхо Москвы 05:06
Политика
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Приветственный адрес в связи с днем рождения направил 15 июня Александр Лукашенко председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Российская газета 04:45
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Общество
Аренда дач в Московском регионе подорожала на 13%
Российская газета 05:36
Гаджеты
Huawei стал крупнейшим в мире производителем смартфонов в апреле
Мировые поставки смартфонов Huawei сократились после санкций США, однако это не помешало китайской компании стать самым крупным производителем производителем смартфонов в апреле.
ITZine.ru 05:14
Политика
МИД: Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Ранее сообщалось, что 14 июня министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу должны прибыть в Стамбул для переговоров со своими турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.
Российская газета вчера в 07:18
Энергетика
BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд
Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.
Ведомости 06:51
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
Россия вышлет двух чешских дипломатов. Об этом посол страны Витезслав Пивонька рассказал РИА Новости.
Lenta.ru 05:03
Общество
В Пекине сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Газета.Ru вчера в 23:44
Общество
Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня
На 15 июня заражение в регионе подтверждено у 3910 человек. Выздоровели 1931 человек, в том числе 42 за сутки.
Kursk.com 05:24
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июня
В двух российских регионах, Якутии и Челябинской области, решили отменить парад Победы 24 июня из-за эпидемиологической ситуации.
РБК 01:03