Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press. В уходящем году в США было зарегистрировано 41 массовое убийство, когда погибало 4 или больше людей. Из этого количества 33 случая были связаны с применением огнестрельного оружия.
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СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году

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РЕН ТВвчера в 15:55

AP: В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей

Российская газетавчера в 18:17
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