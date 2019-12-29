Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press. В уходящем году в США было зарегистрировано 41 массовое убийство, когда погибало 4 или больше людей. Из этого количества 33 случая были связаны с применением огнестрельного оружия.

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

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