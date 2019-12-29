Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press. В уходящем году в США было зарегистрировано 41 массовое убийство, когда погибало 4 или больше людей. Из этого количества 33 случая были связаны с применением огнестрельного оружия.

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

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Армия и оружие Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".

Общество В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы «Беркута» Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ".