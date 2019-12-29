Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press. В уходящем году в США было зарегистрировано 41 массовое убийство, когда погибало 4 или больше людей. Из этого количества 33 случая были связаны с применением огнестрельного оружия.
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СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году

РИА Новостивчера в 15:40

AP: число массовых убийств в США достигло рекордных показателей в 2019 году

ТАССвчера в 17:53

Уходящий год стал рекордным по числу массовых убийств в США

Интерфаксвчера в 19:06

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

Коммерсантъвчера в 17:59

Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордного уровня

РЕН ТВвчера в 15:55

Количество массовых убийств в США за год достигло нового максимума

Lenta.ruвчера в 18:35

AP: В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей

Российская газетавчера в 18:17
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Политика

В Донбассе начался обмен пленными

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В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
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В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией

Белорусская община Крыма инициирует вопрос о возможности запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией, сообщил РИА Новости глава общины Роман Чегринец.
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Происшествия

Спасатели ищут пропавших в Свердловской области туристов

На поиски незарегистрированной группы выдвинулись шесть участников спасательного отряда и вертолёт Ми-8 уральского МЧС, передаёт «Интерфакс».
Говорит Москва 04:57
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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 16:19
Хоккей

Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

Известия вчера в 21:26
Политика

В МИД России появился новый департамент по информационной безопасности

В Министерстве иностранных дел России создан 42-й департамент, который будет курировать работу в области международной информационной безопасности.
РБК вчера в 21:10
Происшествия

На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие

Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
REGNUM 04:14
Армия и оружие

На подлодках «Борей-А» появятся осиновые бани

Новые подводные лодки проекта 955А «Борей-А» оборудуют банями.
ФедералПресс 27 декабря в 11:51
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» назвал «проституткой» Андрея Малахова

Газета.Ru 01:05
Фигурное катание

Тутберидзе прервала пресс-конференцию Щербаковой, Трусовой и Косторной

Sport24.ru вчера в 10:43
Армия и оружие

Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Pravda.Ru 27 декабря в 17:20
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Общество

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий вернуть в аэропорты комнаты для курения — так называемые курилки.
Lenta.ru вчера в 10:00
Происшествия

Гимнастка сорвалась во владивостокском цирке вниз головой

Владивосток-Новости 02:02
Происшествия

Обнародована поминутная хронология авиакатастрофы в Казахстане

Пресс-служба международного аэропорта Алма-Аты обнародовала в Facebook поминутную хронологию авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря с лайнером Fokker 100 перевозчика Bek Air.
Lenta.ru 01:42
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В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
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Общество

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокатился на первом электрокаре турецкого производства.
News.ru 27 декабря в 10:22
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны фестиваля «Новая волна»

Экс-глава латвийского МИД Янис Юрканс заявил, что уход музыкального конкурса "Новая волна" из Юрмалы из-за плохих отношения с Россией негативно сказался на Латвии.
Газета.Ru 00:47
Биатлон

Биатлонист Мухамедзянов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Ранее биатлонист Алексей Слепов занял первое место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», писал NEWS.ru.
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Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
RT на русском вчера в 12:32
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Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

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Наташа Королева не собирается венчаться с Сергеем Глушко

Наташа Королева рассказала, появилось ли у неё желание венчаться с Сергеем Глушко.
Дни24 вчера в 14:30
Общество

В новых банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег

В новых банкоматах-ресайклерах Сбербанка введена функция возврата забытых денег.
Вести.Ru 27 декабря в 22:52
Армия и оружие

Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".
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Газета.Ru 03:11
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В Тольятти во время выступления упал канатоходец

Известия вчера в 18:20
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В Киеве активисты блокируют СИЗО, где находятся экс-бойцы «Беркута»

Активисты с ночи блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых суд накануне освободил под личное поручительство, передает в воскресенье агентство "Укринформ".
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Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
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