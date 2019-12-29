Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press. В уходящем году в США было зарегистрировано 41 массовое убийство, когда погибало 4 или больше человека. Из этого количества 33 случая были связаны с применением огнестрельного оружия.
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СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году

РИА Новостивчера в 15:40

AP: число массовых убийств в США достигло рекордных показателей в 2019 году

ТАССвчера в 17:53

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

Коммерсантъвчера в 17:59

Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордного уровня

РЕН ТВвчера в 15:55

AP: В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей

Российская газетавчера в 18:17

Количество массовых убийств в США за год достигло нового максимума

Lenta.ruвчера в 18:35

AP сообщило о рекордном числе массовых убийств в США

РБКвчера в 19:33
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RT на русском вчера в 23:58
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