Происшествия
REGNUMЧисло массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press. В уходящем году в США было зарегистрировано 41 массовое убийство, когда погибало 4 или больше человека. Из этого количества 33 случая были связаны с применением огнестрельного оружия.
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Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Экономика
Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.
Музыка
Конкурент Jingle Bells? В сети появился новый армянский новогодний хит
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что поручил сочинить новогоднюю песню, которая должна стать популярнее знаменитого хита Jingle Bells.
Хоккей
Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады
Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера
Полицейские задержали подозреваемого в ранении ножом пенсионера на станции московского метро "Шаболовская".
Гаджеты
В Сети опубликовали первые рендеры смартфона Google Pixel 4a
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Фигурное катание
Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Единоборства
Емельяненко оказался легче Джексона перед боем на Bellator 237
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания в преддверии очного противостояния.
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию на Чемпионате России
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Из-за циклона на Фиджи погиб один человек
Из-за циклона было эвакуировано две с половиной тысячи человек.
Футбол
Воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев официально переходит в «Рубин»
После прихода в команду Леонида Слуцкого «Рубин» стал активно проявлять себя на трансферном рынке и уже есть первое пополнение - 20-летний нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, о чем официально сообщили на сайте «быков».
Армия и оружие
Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов
Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).
Происшествия
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Происшествия
Следствие назвало возможные причины авиакатастрофы в Казахстане
Следствие назвало возможные причины крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алма-Атой.
Политика
Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Финансы
Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке.
Наука
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
По данным специалистов, прерывистое голодание влияет на человеческий организм, предотвращает диабет второго типа, развивает чувствительность к инсулину, защищает от неврологических заболеваний, понижает кровяное давление, улучшает когнитивные функции и в целом продлевает жизнь.
Общество
Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
Политика
Экс-глава МИД Латвии заявил, что страна «поддакивает» США и ЕС
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что у страны нет своей внешней политики, Латвия "поддакивает" США и ЕС, которые занимаются демонизацией России.
Армия и оружие
В ходе пьяной ссоры украинский боевик подстрелил сослуживца
Украинский боевик получил огнестрельное ранение в ходе пьяного конфликта с сослуживцами.
Политика
Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.