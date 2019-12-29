Происшествия

REGNUMREGNUMЧисло массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press. В уходящем году в США было зарегистрировано 41 массовое убийство, когда погибало 4 или больше человека. Из этого количества 33 случая были связаны с применением огнестрельного оружия.
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СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году

РИА Новости15:40

AP: число массовых убийств в США достигло рекордных показателей в 2019 году

ТАСС17:53

Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордного уровня

РЕН ТВ15:55

В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

Коммерсантъ17:59

AP: В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей

Российская газета18:17

Количество массовых убийств в США за год достигло нового максимума

Lenta.ru18:35

Рекордное количество массовых убийств произошло в США в 2019 году

News.ru16:36
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Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Устюгов победил в масс-старте свободным стилем в гонке «Тур де Ски»

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Воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев официально переходит в «Рубин»

После прихода в команду Леонида Слуцкого «Рубин» стал активно проявлять себя на трансферном рынке и уже есть первое пополнение - 20-летний нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, о чем официально сообщили на сайте «быков».
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Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет

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Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания

Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
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Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина

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В ходе пьяной ссоры украинский боевик подстрелил сослуживца

Украинский боевик получил огнестрельное ранение в ходе пьяного конфликта с сослуживцами.
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В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
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Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
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