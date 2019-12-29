Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press. В уходящем году в США было зарегистрировано 41 массовое убийство, когда погибало 4 или больше человека. Из этого количества 33 случая были связаны с применением огнестрельного оружия.

Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Экономика Путин принял закон, направленный на повышение прозрачности госзакупок Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение прозрачности и эффективности госзакупок, в частности у единственного поставщика, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Музыка Конкурент Jingle Bells? В сети появился новый армянский новогодний хит Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что поручил сочинить новогоднюю песню, которая должна стать популярнее знаменитого хита Jingle Bells.

Хоккей Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Футбол Воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев официально переходит в «Рубин» После прихода в команду Леонида Слуцкого «Рубин» стал активно проявлять себя на трансферном рынке и уже есть первое пополнение - 20-летний нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, о чем официально сообщили на сайте «быков».

Здоровье В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.

Политика Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.

Наука Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни По данным специалистов, прерывистое голодание влияет на человеческий организм, предотвращает диабет второго типа, развивает чувствительность к инсулину, защищает от неврологических заболеваний, понижает кровяное давление, улучшает когнитивные функции и в целом продлевает жизнь.

Общество Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.