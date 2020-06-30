с чего всё началось

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее. Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув $9,4 трлн.

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 502

Общество С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. 538

Политика Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина. 10K

Здоровье Иммунолог перечислил три варианта работы школ с 1 сентября Согласно третьему варианту в регионах могут произойти новые вспышки инфекции, поэтому педагогам с чиновниками придётся действовать мобильно и в реальном времени, направив отдельные классы и целые школы на дистанционное обучение. 60

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 1,7K

Шоу-бизнес 71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа. 25

Гаджеты В сети появилось видео с дизайном моделей iPhone 12 Все четыре модели будут поддерживать работу с 5G-сетью Один из блогеров опубликовал в своем YouTube-канале видео, на котором можно увидеть четыре смартфона серии iPhone 12 от компании Apple. 4

Политика Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2» Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства. 6

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 5K

Политика NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших будто, разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу. 285

Футбол Опубликованы ключевые финансовые показатели «Спартака» за 2019 год РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского «Спартака» за 2019 год.

Космос В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы. 10

Общество В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович положительно оценила действия россиян по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 73