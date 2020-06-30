с чего всё началось

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее. Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув $9,4 трлн.

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

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