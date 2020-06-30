Общество
РБКЧисло миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее. Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув $9,4 трлн.
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с чего всё началось
На конец 2019 года в мире насчитывалось 2 825 миллиардеров, это на 221 человека (8,5 процента) больше, чем в 2018 году, сообщила 30 июня аналитическая компания Wealth-X.Российская газетавчера в 13:14
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Исследование: Количество миллиардеров на планете рекордно увеличилось в 2019 году
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Число миллиардеров в мире достигло рекордных показателей в 2019 году
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