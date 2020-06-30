с чего всё началось

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее. Их суммарное состояние выросло за год на 10,3%, достигнув $9,4 трлн.

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 222

Общество Представитель ВОЗ оценила борьбу с коронавирусом в России Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила усилия по борьбе с распространением пандемии коронавируса в стране. 56

Футбол Уткин заявил, что у Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым Известный в прошлом спортивный комментатор, а ныне видеоблогер Василий Уткин заявил, что у главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко натянутые отношения с капитаном коллектива, голкипером Игорем Акинфеевым.

Авто Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы. 88

Политика Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2» Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.

Армия и оружие Генсек НАТО призвал к налаживанию диалога с Россией Необходимость ведения диалога между НАТО и Россией констатировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время конференции Немецкого института глобальных и региональных исследований (German Institute for Global and Area Studies, GIGA), 30 июля видео мероприятия было опубликовано на канале НАТО в YouTube. 4

Здоровье Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет.

Политика Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке. 49

Общество Обвинявшие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн Женщины, которые обвиняли американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации, получат компенсации на общую сумму в $19 млн.

Гаджеты Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно. 18

Шоу-бизнес Наргиз Закирова показала поклонникам себя с длинными волосами Наргиз Закирова опубликовала в своем Instagram-аккаунте подборку необычных работ фотохудожника Рональда Макдонки.

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 728

Общество С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей Ранее в Минтруде заявили, что родители более 21 млн детей получили единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка с трёх до 16 лет 23 июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет. 444

Здоровье В период пандемии в РФ проведено более полумиллиона незаконных косметологических процедур По информации «Новости GMP», ха два с половиной месяца самоизоляции число нелегальных инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло более чем в два раза.

Технологии Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 226