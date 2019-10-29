Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут вдвое сократить количество моногородов

Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170. Об этом газете "Известия" сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
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В России могут вдвое сократить количество моногородов

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