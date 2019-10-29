Общество
РИА НовостиВ России могут вдвое сократить количество моногородов
Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170. Об этом газете "Известия" сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.
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с чего всё началось
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.Известиявчера в 17:01
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МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
На вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины к встрече с Путиным», украинский министр ответил утвердительно.
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Авто
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Один из полицейских отказался быть потерпевшим по делу Самариддина Раджабова
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Общество
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
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Внучка Алисы Фрейндлих опубликовала фото дочки с прабабушками
Напомним, в августе 2017 года продюсер Анна Тарасова, внучка знаменитой актрисы Алисы Фрейндлих, официально оформила отношения со своим возлюбленным, молодым актером Алексеем Мышинским.
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Общество
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Экономика
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Минэкономразвития выступило с инициативой ввести новый подход к учету бедности в России.
Общество
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Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Медицинские работники предупредили жителей России о смертельной опасности шапок и беретов, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Общество
«Магнит» решил переделать гипермаркеты в «суперсторы»
«Магнит» решил бороться с оттоком покупателей из гипермаркетов, поменяв их концепцию.