Общество

REGNUMREGNUMЧисло моногородов в России могут сократить почти вдвое

В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170. Такая вероятность не исключена новой программой их развития. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Госдуму РФ.
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с чего всё началось

Ни к селу: количество моногородов могут сократить вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.
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