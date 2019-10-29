Общество
REGNUMЧисло моногородов в России могут сократить почти вдвое
В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170. Такая вероятность не исключена новой программой их развития. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Госдуму РФ.
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с чего всё началось
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.Известиявчера в 17:01
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