Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.

с чего всё началось

В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170. Такая вероятность не исключена новой программой их развития. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Госдуму РФ.

Число моногородов в России могут сократить почти вдвое

Политика В Кремле назвали условие для договорённостей с Украиной по газу Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают, что судебные претензии не должны быть на повестке дня, если Россия, Украина и Евросоюз хотят достичь договорённостей по газовому вопросу.

Общество Минпросвещения предложило провести в школах урок о Калашникове Во вторник, 29 октября, стало известно, что министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации по проведению тематического урока к столетию со дня рождения изобретателя всемирно известного автомата Михаила Калашникова.

Армия и оружие Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов в Сирии Отвод вооружённых подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договорённостями завершён досрочно.

Общество Медведев поручил повысить доверие бизнеса к судам и силовикам Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, Генпрокуратуры и Верховного суда представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

Политика В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.

Игры Gwent теперь доступен для скачивания в App Store Студия CD Project RED выпустила версию карточной игры Gwent для iOS.

Экономика Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала горячее фото в бикини Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.

Гаджеты Старые iPhone могут прекратить работать с 3 ноября Владельцев смартфонов iPhone просят произвести немедленное обновление до версии iOS 10.3.4.

Общество Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта Высокий темп жизни и постоянные стрессы увеличили вероятность инсульта в современном мире, считают британские доктора.

Политика Британский парламент отверг инициативу Джонсона о досрочных выборах Палата общин Великобритании в понедельник, 28 октября, проголосовала против предложения премьер-министра Бориса Джонсона провести в стране досрочные выборы.

Общество В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены» В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).

Единоборства 212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Экономика «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Армия и оружие Трамп: вслед за аль-Багдади уничтожен № 2 в ИГ Президент США Дональд Трамп опубликовал в твиттере фото пса (без указания его клички), который принимал участие в спецоперации против Аль-Багдади и участвовала в погоне за "террористом номер один".