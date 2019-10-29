Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населенных пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали «Известиям» в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году.

с чего всё началось

В России количество моногородов, которые получают финансовую помощь от государства, может сократиться почти в два раза — с 321 до 170. Такая вероятность не исключена новой программой их развития. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Госдуму РФ.

Число моногородов в России могут сократить почти вдвое

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Здоровье 64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Общество В России более трети семей не знают о положенных им льготах Зачастую в семьях не знают про такие льготы, как налоговые послабления на транспорт и землю, путевки в оздоровительные лагеря, подарки для детей из многодетных семей и возможность бесплатно посещать музеи.

Общество Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.

Энергетика Правительство выставит на торги участок с запасами 1 трлн куб. м газа Компания уже собрала почти 60 лицензий в ЯНАО, доказанные запасы газа по категории SEC на 2018 год оцениваются в 2,2 трлн куб. м, доказанные и вероятные по категории PRMS — 4 трлн куб. м, говорится в ее материалах.

Экономика Минфин и Центробанк представили новую систему пенсионных накоплений Во вторник, 29 октября, Банк России и Министерство финансов в пресс-центре МИА «Россия сегодня» представили законопроект о внедрении новой системы пенсионных накоплений под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Политика Путин открыл памятник Примакову у МИДа Президент России Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии установки памятника государственному деятелю Евгению Примакову в сквере напротив здания МИДа на Смоленской площади.

Экономика Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге может измениться Расходы областного бюджета на Универсиаду (40 млрд рублей в ближайшие три года) будут компенсированы федеральным правительством, добавил Куйвашев.

Спорт WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.

Политика Путин принял приглашение посетить Кубу Президент Владимир Путин принял приглашение кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.

Политика Зеленский назвал внешнеполитическую цель Украины Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, страна имеет шансы получить деньги до конца года.