Общество

ИзвестияИзвестияЧисло не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий. К таким выводам пришла Общественная палата России по результатам опроса населения, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Третья лишняя: 35% семей с детьми недополучают льготы

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Большинство российских семей заявили о незнании о положенных им льготах

РБК01:28

Более трети российских семей с детьми не пользуются льготами, показал опрос

РИА Новости01:02

Третья лишняя: 35% семей с детьми недополучают льготы

Известиявчера в 17:01

В России семьи с детьми не получают положенные им льготы и выплаты

URA.Ruвчера в 20:16

Треть российских семей не пользуются положенными льготами

РЕН ТВвчера в 17:36

«Известия»: более трети семей в России не знают о положенных льготах и не пользуются ими

ТАССвчера в 21:34

В России число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:27
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Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

ТАСС вчера в 18:07
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев предлагает вернуться к идее создания на континенте общеевропейского дома: нынешний разлад в Европе нужно преодолеть, иначе ущерб будет колоссален.
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Авто

Составлен перечень автомобилей, которые будет сложно продать

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Автоновости дня вчера в 11:42
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
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Общество

Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан

Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
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Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Происшествия

В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков

Четверо рыбаков отправились на моторной лодке на рыбалку в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморья еще в субботу и не вернулись, на поиски отправлена группа спасателей, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:17
Спорт

Сборная России заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае

На VII Всемирных военных играх в в китайском городе Ухань сборная России сумела завоевать 51 золотую, 53 серебряных и 57 бронзовых медалей.
Профиль 01:51
Шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
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Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

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Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Авто

Об этом не знают владельцы: скрытые «приветы» в автомобилях

Есть акула и в современной линейке, например, у кроссовера Opel Crossland X. Владельцев некоторых моделей Chevrolet, который вместе с Опелем почти в полном составе покинул наш рынок, ждут более практичные открытия.
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Футбол

Из-за запасного игрока в Германии поставили пенальти

В конце первого тайма 23-летний запасной игрок «Хольштайна» Михаэль Эбервайн вместе с другими футболистами разминался за воротами своей команды.
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В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына

Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС вчера в 02:42
Происшествия

Трассу «Скандинавия» в Ленобласти засыпало щебнем в результате ДТП

REGNUM 02:15
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Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург

Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
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Общество

Роскачество дало советы по выбору тыквы

Российская газета 01:00
Финансы

Курс аргентинского песо провалился перед президентскими выборми

Курс аргентинского песо сильно провалился перед воскресными президентскими выборами, свидетельствуют данные банков.
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Экономика

Вторичный рынок пополнился спросом

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Происшествия

В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком

Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
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Общество

В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
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Россияне стали охотнее копить на старость и образование

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
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Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Известия вчера в 11:56
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