Около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами.

с чего всё началось

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий. К таким выводам пришла Общественная палата России по результатам опроса населения, с которым ознакомились «Известия».

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Происшествия Из-за непогоды в Ярославской области задерживались поезда В ночь с 27 на 28 октября 2019 года из-за непогоды и шквалистого ветра на некоторых участках Северной железной дороги повреждена контактная сеть и линии связи.

Происшествия Во Владивостоке задержали двух пассажиров самолёта Двух пассажиров рейса Москва — Владивосток после посадки во владивостокском аэропорту задержали и доставили в дежурную часть МВД за непристойное поведение в самолёте.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.

Спорт Исполком WADA 4 ноября рассмотрит вопрос «О России» в закрытом режиме Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября в польском Катовице в закрытом режиме обсудит повестку заседания, где есть пункт «О России», рассказала «Интерфаксу» заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.