Общество

ИзвестияИзвестияЧисло не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий. К таким выводам пришла Общественная палата России по результатам опроса населения, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Третья лишняя: 35% семей с детьми недополучают льготы

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами.
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Большинство российских семей заявили о незнании о положенных им льготах

РБК01:28

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Третья лишняя: 35% семей с детьми недополучают льготы

Известиявчера в 17:01

В России число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:27
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