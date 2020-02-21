Экономика
ИнтерфаксЧисло неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума
Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
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с чего всё началось
В 2019 году количество брошенных (временно оставленных диспетчерами без движения) поездов на сети ОАО РЖД достигло исторического максимума, следует из статистики монополии (есть у "Ъ").Коммерсантъвчера в 17:34
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Экономика
Силуанов: из-за коронавируса Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей
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Политика
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Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
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Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа
Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
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Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
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Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
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В Омске умерла мать Любови Полищук
Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
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Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Transparency оценила стоимость авиаперелетов министров
В материалах Transparency указано, что бизнес-классом, кроме самих министров, летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов ведомств, а также помощники и советники министров.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Политика
Названы страхи жителей России в случае ухода Путина
В случае ухода Владимира Путина с поста президента России жители больше всего опасаются обострения борьбы за власть, об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры.
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Общество
В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
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Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
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У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
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Политика
В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград
После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Армия и оружие
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Общество
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Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.