Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
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с чего всё началось

Вагончик не тронется

В 2019 году количество брошенных (временно оставленных диспетчерами без движения) поездов на сети ОАО РЖД достигло исторического максимума, следует из статистики монополии (есть у "Ъ").
Коммерсантъвчера в 17:34

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Количество грузовых поездов, временно оставленных РЖД без движения, в этом году достигло исторического максимума

Эхо Москвы04:32

Число «брошенных» поездов на дорогах ОАО РЖД достигло максимума

Красная весна03:28

СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах

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В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

Новые Известия03:14

«Коммерсантъ» узнал о рекордном количестве брошенных поездов

Говорит Москва02:29

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Интерфакс02:08

Вагончик не тронется

Коммерсантъвчера в 17:34
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Экономика

Силуанов: из-за коронавируса Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей

Как сообщил в своем интервью министр финансов Антон Силуанов, из-за разразившейся в Китае эпидемии коронавируса Россия ежедневно теряет около 1 миллиарда рублей, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 02:30
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 миллионов

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Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости вчера в 12:21
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции.
РБК 03:57
Общество

Китай намерен полностью победить коронавирус до конца марта

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.
News.ru 02:58
Происшествия

Глава МВД ФРГ назвал атаку в Ханау правоэкстремистским терактом

Нападение в Ханау является террористическим актом, совершённым из правоэкстремистских убеждений, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
RT на русском 04:58
Технологии

Google выпустила Android 11 с массой улучшений

Компания Google на месяц раньше выпустила бета-версию ОС Android 11. Обычно Google выпускает первую версию новой Android в марте.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 02:37
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
Газета.Ru 02:03
Общество

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Интерфакс 19 февраля в 06:35
Здоровье

Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Экономика сегодня вчера в 00:53
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Известия вчера в 23:35
Футбол

Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
ProstoProSport вчера в 14:56
Шоу-бизнес

В Омске умерла мать Любови Полищук

Ольга Пантелеевна скончалась в возрасте 91 года. Сегодня, 21 февраля, не стало мамы народной артистки РФ Любови Полищук.
Омск здесь 02:57
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Общество

Transparency оценила стоимость авиаперелетов министров

В материалах Transparency указано, что бизнес-классом, кроме самих министров, летают в том числе их заместители, директора и замруководителя всех департаментов ведомств, а также помощники и советники министров.
РБК 04:59
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Политика

Названы страхи жителей России в случае ухода Путина

В случае ухода Владимира Путина с поста президента России жители больше всего опасаются обострения борьбы за власть, об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры.
REGNUM 03:10
Кино

Вышел трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания вчера в 13:23
Общество

В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия 02:18
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы

Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
RT на русском вчера в 14:30
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Политика

В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград

После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.
ФедералПресс 03:51
Общество

На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей

РИА Новости 03:56
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости вчера в 15:25
Армия и оружие

Боевики в Сирии попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

Красная весна вчера в 14:33
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
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