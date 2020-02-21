Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
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с чего всё началось

Вагончик не тронется

Число составов, временно оставленных диспетчерами ОАО РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки. Это уже сказывается на движении: срок оборота вагона вырос более чем на пять суток.
Коммерсантъвчера в 17:34

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В России зашкаливает количество неиспользуемых поездов

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Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Интерфакс02:08

Число «брошенных» поездов на дорогах ОАО РЖД достигло максимума

Красная весна03:28

СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах

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«Коммерсантъ» узнал о рекордном количестве брошенных поездов

Говорит Москва02:29

Количество грузовых поездов, временно оставленных РЖД без движения, в этом году достигло исторического максимума

Эхо Москвы04:32

Вагончик не тронется

Коммерсантъвчера в 17:34
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Транспорт

С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов

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Мантуров объяснил, кого затронет повышение налога на старые автомобили

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Политика

Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

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Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:40
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
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Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
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Общество

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Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
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Во Франции состоятся мероприятия, посвященные 10-летию бренда Firdaws — коллекции модного дома, руководит которым Айшат Кадырова — дочь главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
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Автограф Путина продан за 340 тысяч рублей

Письмо с личным автографом российского президента Владимира Путина продано на аукционе в России за 340 тысяч рублей.
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Политика

В партии Зеленского заявили о запрете на общение с российскими СМИ

Депутатам Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» запрещено общаться с российскими журналистами.
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Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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Памфилова рассказала об организации голосования по Конституции

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В России Galaxy S20 предлагают в голубом, красном и сером цветах. Цена аппарата составляет 69 990 рублей.
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Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нормой о взимании штрафов за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другими вредными растениями на личных дачных и приусадебных участках.
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Шоу-бизнес

В Москве умер актер Николай Тонский

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Экономика

Сколько тратят россияне на аренду однокомнатной квартиры

Эксперты сравнили средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры в регионах и выяснили: средняя цена за жилье составляет 14 970 рублей - это 32 процента от дохода.
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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил трем прославленным военным вузам ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.
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Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
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Погода в Москве обновила очередной рекорд тепла

Температура воздуха в Москве в пятницу установила новый рекорд для 21 февраля и может стать рекордной в целом для февраля за всю историю метеонаблюдений, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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