Экономика
ИнтерфаксЧисло неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума
Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Число составов, временно оставленных диспетчерами ОАО РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки. Это уже сказывается на движении: срок оборота вагона вырос более чем на пять суток.Коммерсантъвчера в 17:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Политика
Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины
"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.
Происшествия
Из петербургской больницы изымают оборудование. Врачи рапортуют о задержке лечения больных
После проверки прокуратуры и работы следователей программа приостановлена, врачам приходится тратить драгоценные минуты для того, чтобы сообщить друг другу о результатах анализов пациентов.
Армия и оружие
В Сирии пытались сбить российский Су-24
Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Футбол
Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок
Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Происшествия
В Омске семерых учениц госпитализировали со школьного праздника
Семерых учениц госпитализировали в токсикологическое отделение после школьного праздника.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Происшествия
Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы
Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
Армия и оружие
Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
Общество
Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране
Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
Здоровье
В Челябинской области увеличили подъёмные врачам и фельдшерам
В Челябинской области увеличены размеры подъёмных врачам и фельдшерам, которые уезжают на работу в сельскую местность или малые города.
Кино
На съёмках второго сезона «Ведьмака» замечена армия эльфов
Во втором сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix могут быть отряды эльфов Скоя'таэли.
Общество
Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске
В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Футбол
Президент Ла Лиги назвал Смолова футбольной легендой
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал фотографию в официальном аккаунте чемпионата Испании в Instagtam, на которой изображены бывшие российские футболисты «Сельты» Валерий Карпин и Александр Мостовой, а также нынешний нападающий команды Фёдор Смолов.
Спорт
Брянец Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
Общество
Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Общество
В Саратове объявлены выговоры за срыв аукциона по строительству школы
Глава Саратова Михаил Исаев объявил выговоры заместителю по строительству Ирине Солошенко и директору "Капитального строительства" Илье Горбатенко за срыв аукциона по отбору подрядчика на строительство школы в микрорайоне Авиатор.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Футбол
Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.
Гаджеты
AOC представила 35-дюймовый AGON AG353UCG
AOC представила монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника монитора AG352UCG6.