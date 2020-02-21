Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Количество грузовых составов, временно оставленных компанией РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 составов в сутки, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику монополии и данные источника в отрасли.
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с чего всё началось

Вагончик не тронется

Число составов, временно оставленных диспетчерами ОАО РЖД без движения, достигло исторического максимума в 1800 поездов в сутки. Это уже сказывается на движении: срок оборота вагона вырос более чем на пять суток.
Коммерсантъвчера в 17:34

Подробнее о событии

Количество грузовых поездов, временно оставленных РЖД без движения, в этом году достигло исторического максимума

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СМИ узнали о рекордном количестве брошенных поездов на железных дорогах

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В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

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«Коммерсантъ» узнал о рекордном количестве брошенных поездов

Говорит Москва02:29

Число неиспользуемых грузовых составов в 2019 году достигло исторического максимума

Интерфакс02:08

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Коммерсантъвчера в 17:34
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Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии

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Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ 03:38
Политика

Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины

"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Вестник Кавказа 05:27
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Александр Толпаров — заместитель директора ныне упраздненного департамента международного сотрудничества Минпромторга за 2018 год девять раз летал бизнес-классом на общую сумму 1,4 млн рублей.
Коммерсантъ 05:14
Происшествия

Из петербургской больницы изымают оборудование. Врачи рапортуют о задержке лечения больных

После проверки прокуратуры и работы следователей программа приостановлена, врачам приходится тратить драгоценные минуты для того, чтобы сообщить друг другу о результатах анализов пациентов.
Znak.com 05:19
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
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Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок

Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу и выбыл из строя на длительный период, об этом рапортует издание Sport24.
Евро-футбол.ру 05:29
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 19 февраля в 08:44
Происшествия

В Омске семерых учениц госпитализировали со школьного праздника

Семерых учениц госпитализировали в токсикологическое отделение после школьного праздника.
Российская газета 04:57
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Происшествия

Принудительно помещенную в карантин петербурженку выпишут из больницы

Принудительно помещенная в инфекционную клинику имени Боткина жительница Петербурга Алла Ильина здорова и сегодня будет выписана из больницы.
REGNUM 00:20
Политика

Путин присвоил представителю МВД Ирине Волк звание генерал-майора

РБК 03:57
Армия и оружие

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости 05:19
Общество

Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

Число жителей Украины, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось до 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова.
РИА Новости 04:41
Здоровье

В Челябинской области увеличили подъёмные врачам и фельдшерам

В Челябинской области увеличены размеры подъёмных врачам и фельдшерам, которые уезжают на работу в сельскую местность или малые города.
REGNUM вчера в 12:17
Политика

«Квартал 95» разозлил украинцев постом о годовщине Евромайдана

РИА Новости 04:32
Кино

На съёмках второго сезона «Ведьмака» замечена армия эльфов

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix могут быть отряды эльфов Скоя'таэли.
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Общество

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Футбол

Президент Ла Лиги назвал Смолова футбольной легендой

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал фотографию в официальном аккаунте чемпионата Испании в Instagtam, на которой изображены бывшие российские футболисты «Сельты» Валерий Карпин и Александр Мостовой, а также нынешний нападающий команды Фёдор Смолов.
News.ru 05:17
Спорт

Брянец Александр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

В масс-старте свободным стилем на 34 километра победил брянский лыжник Александр Большунов.
БрянскToday вчера в 11:33
Общество

Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Телеканал RTVI вчера в 18:52
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Общество

В Саратове объявлены выговоры за срыв аукциона по строительству школы

Глава Саратова Михаил Исаев объявил выговоры заместителю по строительству Ирине Солошенко и директору "Капитального строительства" Илье Горбатенко за срыв аукциона по отбору подрядчика на строительство школы в микрорайоне Авиатор.
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В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
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Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал инцидент в городе Ханау террористическим актом.
Известия 05:03
Общество

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости 19 февраля в 11:11
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Футбол

Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.
LiveSport.ru вчера в 15:01
Гаджеты

AOC представила 35-дюймовый AGON AG353UCG

AOC представила монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника монитора AG352UCG6.
IT-World вчера в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
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