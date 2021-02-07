Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Число неплательщиков по займам увеличилось на 2,4 млн человек в России за год

В России резко возросло число злостных неплательщиков возросло на 2,4 млн человек за 2020 год. Об этом сообщают "Известия". Всего приставами было рассмотрено 12,9 млн дел о взыскании денежных средств с неплательщиков.В источнике
Сибдепо
Московский Комсомолец
SIA.ru
Телеканал 360°
News.ru
РЕН ТВ
Политика Сегодня
Коммерсантъ
Экономика сегодня
Известия
Life.ru
Lenta.ru
ФАН
Газета.Ru
RuNews24.ru
С чего всё началось

Долг не по плечу: злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн

За год ряды злостных неплательщиков по займам пополнились на 2,4 млн человек, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились «Известия». Так, в 2020-м приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании кредитной задолженности.
Известия16:01
Подробнее о событии

Число неплательщиков по займам в России увеличилось на 2,4 млн за год

News.ru18:49

Число неплательщиков по займам в РФ увеличилось на 2,4 млн

Московский Комсомолец18:33

Злостных неплательщиков кредитов стало больше на 2,4 млн

Известия18:03

Число неплательщиков по займам увеличилось на 2,4 млн человек в России за год

Газета.Ru18:19

«Известия»: число неплательщиков по займам в России увеличилось за год на 2,4 млн

ТАСС17:53

В России на 2,4 млн выросло число злостных неплательщиков по кредитам

РЕН ТВ18:30

Вирус прошел без претензий

Коммерсантъ16:47