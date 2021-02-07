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Газета.Ru
Газета.Ru

Число неплательщиков по займам увеличилось на 2,4 млн человек в России за год

В России резко возросло число злостных неплательщиков возросло на 2,4 млн человек за 2020 год. Об этом сообщают "Известия". Всего приставами было рассмотрено 12,9 млн дел о взыскании денежных средств с неплательщиков.В источнике
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С чего всё началось

Долг не по плечу: злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн

За год ряды злостных неплательщиков по займам пополнились на 2,4 млн человек, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились «Известия». Так, в 2020-м приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании кредитной задолженности.
Известия16:01
Подробнее о событии

В России число злостных неплательщиков по займам выросло на 2,4 миллиона человек за год

Life.ru19:40

Число неплательщиков по займам увеличилось на 2,4 млн человек в России за год

Газета.Ru18:19

Число неплательщиков по займам в РФ увеличилось на 2,4 млн

Московский Комсомолец18:33

В России на 2,4 млн выросло число злостных неплательщиков по кредитам

РЕН ТВ18:30

Число неплательщиков по займам в России увеличилось на 2,4 млн за год

News.ru18:49

«Известия»: число неплательщиков по займам в России увеличилось за год на 2,4 млн

ТАСС17:53

Злостных неплательщиков кредитов стало больше на 2,4 млн

Известия18:03

В Кремле объяснили высылку трёх дипломатов европейских стран

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков», — сказал представитель Кремля.
REGNUM05:08

Белоруссия в 2020 году сократила экспорт продовольствия в Россию на 2,6%

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