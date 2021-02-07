В России резко возросло число злостных неплательщиков возросло на 2,4 млн человек за 2020 год. Об этом сообщают "Известия". Всего приставами было рассмотрено 12,9 млн дел о взыскании денежных средств с неплательщиков.

С чего всё началось Долг не по плечу: злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн За год ряды злостных неплательщиков по займам пополнились на 2,4 млн человек, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились «Известия». Так, в 2020-м приставы рассмотрели 12,9 млн дел о взыскании кредитной задолженности. Известия 16:01