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Число невыездных из-за долгов россиян достигло 5 млн

Число россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за долгов, достигло 5 млн человек.
РБК
Отмечается, что число исполнительных производств, в рамках которых выносили постановления о временном ограничении на выезд должников из России, в первом полугодии составило 5,9 миллиона.
Lenta.ru
Каждый десятый из ограниченных в праве выезда является должником по алиментам.
RT на русском
По информации ФСПП, за прошлый год судебные приставы взыскали с невыездных должников 47,7 млрд руб.
РБК

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