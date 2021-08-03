РБКЧисло невыездных из-за долгов россиян достигло 5 млнЧисло россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за долгов, достигло 5 млн человек.РБКОтмечается, что число исполнительных производств, в рамках которых выносили постановления о временном ограничении на выезд должников из России, в первом полугодии составило 5,9 миллиона.Lenta.ruКаждый десятый из ограниченных в праве выезда является должником по алиментам.RT на русскомПо информации ФСПП, за прошлый год судебные приставы взыскали с невыездных должников 47,7 млрд руб.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКОбщественная служба новостейРосбалтГазета.RuLife.ruРидусПрофильИзвестияРЕН ТВПодробнее о событииПриставы закрыли границы для 5 млн российских должниковИзвестия21:15Жители России задолжали за услуги ЖКХ более 120 млрд рублейREGNUM18:55В ФССП рассказали, сколько россиян оказались невыездными из-за долгов в первом полугодииГазета.Ruвчера в 16:57Шесть миллионов россиян лишились права выезда из-за долговLife.ru17:38Почти шесть миллионов россиян стали невыездными из-за долговLenta.ru17:10В первом полугодии 2021 года почти 6 млн россиян оказались невыездными из-за долговМосковский Комсомолецвчера в 16:59В ФССП заявили, что долги россиян по кредитам в первом полугодии превысили 2,3 трлн рублейТАСС20:07Показать ещёОценить14Поделиться