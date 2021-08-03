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Число невыездных из-за долгов россиян достигло 5 млн

Число россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за долгов, достигло 5 млн человек.
РБК
Отмечается, что число исполнительных производств, в рамках которых выносили постановления о временном ограничении на выезд должников из России, в первом полугодии составило 5,9 миллиона.
Lenta.ru
Всего за первое полугодие с невыездных должников удалось взыскать свыше 25,6 млрд рублей.
ТАСС
За полгода выезд из страны был закрыт для более 527 тыс. алиментщиков.
ТАСС

С чего всё началось

График неплатежей: приставы закрыли границы для 5 млн должников

5 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов на 1 июля (это последняя доступная информация), сообщили «Известиям» в ведомстве. Невыездных должников стало на 1 млн с лишним больше, чем годом ранее.
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