Анастасия Решетова призналась, что забыла своего бывшего возлюбленного Тимати

Анастасия Решетова рассказала, как относится к Тимати Когда Тимати и Решетова расставались, Анастасия делилась, что последний год отношений с рэпером стал тяжелой проверкой на прочность, и их союз ее не выдержал.