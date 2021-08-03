5 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Таковы данные Федеральной службы судебных приставов на 1 июля (это последняя доступная информация), сообщили «Известиям» в ведомстве. Невыездных должников стало на 1 млн с лишним больше, чем годом ранее.
Объявленного в розыск экс-президента Киргизии, первого главу страны Аскара Акаева доставили в Бишкек и передали межведомственной следственной группе, занимающейся делом о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.
В Краснодаре трое человек из одной семьи умерли после получения первого компонента прививки от COVID-19 — спустя 10-12 дней после прививки у них была обнаружена коронавирусная инфекция, и вакцинация была прервана.
Анастасия Решетова рассказала, как относится к Тимати Когда Тимати и Решетова расставались, Анастасия делилась, что последний год отношений с рэпером стал тяжелой проверкой на прочность, и их союз ее не выдержал.