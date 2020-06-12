с чего всё началось

Нововведение вступает в силу уже в следующем году. Поэтому на 94-й церемонии вручения «Оскара» в 2022 году за звание «Лучшего фильма» будут бороться ровно десять картин. Отмечается, что изменения не коснутся будущих номинантов за 2020 год.

Число номинантов на «Оскар» за лучший фильм заморозят

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