Недвижимость
РБКЧисло новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу
Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
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С начала года на рынок новостроек Москвы вышло рекордно низкое количество новостроек
Строительная Газетавчера в 03:52
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Суд продлил домашний арест Майклу Калви
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DP.RU вчера в 07:23
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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BFM.ru 06:38
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"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
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В сети появилось видео аварии около «Высоцкого»
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Эхо Москвы в Екатеринбурге 06:46
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на Android 9
Американская корпорация создала новую версию документа GMS Requirements, согласно которому производители обязаны с 31 января следующего года выпускать в продажу телефоны на актуальной версии ОС.
iReactor 05:34
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Экономика
Британская экономика потеряла более $70 млрд из-за Brexit
Экономика Великобритании сократилась на 2,5-3% и потеряла £60 млрд ($73,8 млрд) из-за стремления властей реализовать выход страны из Евросоюза.
ТАСС 06:58
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Наука
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При помощи специально подобранных белков ученые сумели внедрить в память певчим птицам мелодии, которые они должны были услышать от родителей, но по каким-то причинам не смогли.
Волга-Медиа 05 октября в 06:11
Политика
Медведев призвал остановить дискуссию о защите капитальных вложений
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Медведев рассказал о законопроекте, направленном на защиту и поощрение капитальных вложений, на развитие инвестиционной деятельности.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
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ТАСС Спорт вчера в 13:34
Армия и оружие
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
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Российским Су-57 нашли нового покупателя
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Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
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Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
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В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59