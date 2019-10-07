Недвижимость

РБКРБКЧисло новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
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Из-за эскроу в Москве исчезают новостройки

Вести Подмосковья05:28

С начала года на рынок новостроек Москвы вышло рекордно низкое количество новостроек

Строительная Газетавчера в 03:52

Новостройки в Москве начали исчезать

Lenta.ruвчера в 10:49

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Число новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

РБКвчера в 05:02

В 2019 году в Москве вышло рекордно мало новых проектов

Элитное.РУвчера в 03:57

В Москве стало меньше новостроек

Molnet.ru04:14
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Суд продлил домашний арест Майклу Калви

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В соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября — в день рождения Путина, денежное вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября 2019 года на 4,3%.
РБК вчера в 11:10
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Младшая из сестер Хачатурян рассказала на камеру об убийстве отца

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В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

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Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
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Сырые овощи могут навредить кишечнику

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском вчера в 06:23
Шоу-бизнес

59-летний Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием

59-летний Игорь Николаев трогательно поздравил дочь с 4-летием Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова официально зарегистрировали свои отношения осенью 2010 года.
Вокруг ТВ 03:44
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Политика

Александр Калашников назначен директором ФСИН

"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Происшествия

В сети появилось видео аварии около «Высоцкого»

8 октября в Екатеринбурге произошло ДТП у бизнес-центра «Высоцкий», в аварии пострадали два человека.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 06:46
Гаджеты

Google запретит выпускать смартфоны на Android 9

Американская корпорация создала новую версию документа GMS Requirements, согласно которому производители обязаны с 31 января следующего года выпускать в продажу телефоны на актуальной версии ОС.
iReactor 05:34
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Экономика

Британская экономика потеряла более $70 млрд из-за Brexit

Экономика Великобритании сократилась на 2,5-3% и потеряла £60 млрд ($73,8 млрд) из-за стремления властей реализовать выход страны из Евросоюза.
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Футбол

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Московский Комсомолец вчера в 08:21
Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их новым песням

При помощи специально подобранных белков ученые сумели внедрить в память певчим птицам мелодии, которые они должны были услышать от родителей, но по каким-то причинам не смогли.
Волга-Медиа 05 октября в 06:11
Политика

Медведев призвал остановить дискуссию о защите капитальных вложений

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Медведев рассказал о законопроекте, направленном на защиту и поощрение капитальных вложений, на развитие инвестиционной деятельности.
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Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
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Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Политика

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 преступлений террористической направленности и ликвидировано 30 террористических ячеек, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников.
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Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета вчера в 04:42
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

Lenta.ru 07:38
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Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

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Происшествия

У первого вице-мэра Красноярска прошел обыск

ТАСС 05:53
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Путин и Шойгу провели отдых в тайге

Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Политика

В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
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