Недвижимость
РБКЧисло новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу
Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
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С начала года на рынок новостроек Москвы вышло рекордно низкое количество новостроек
Строительная Газета03:52
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Коммерсантъ 09:06
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ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
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Lenta.ru 05 октября в 19:50
Космос
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Ученые обнаружили новый тип органических соединений в струях, которые вырываются из-под поверхности ледяного спутника Сатурна Энцелада.
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
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