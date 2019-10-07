Недвижимость

РБКРБКЧисло новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
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с чего всё началось

В Москве станет «очень тепло»

В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Москве ожидается потепление, а на следующей неделе придет сентябрьское тепло. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Мослента05:54

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В Москве число новостроек упало до уровня 2015 года из-за эскроу

Моя Москва.онлайн11:42

Новостройки в Москве начали исчезать

Lenta.ru10:49

С начала года на рынок новостроек Москвы вышло рекордно низкое количество новостроек

Строительная Газета03:52

Число новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

РБК05:02

В 2019 году в Москве вышло рекордно мало новых проектов

Элитное.РУ03:57

Реформа строительства привела к снижению активности девелоперов в Москве

РИА Новости06:03
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 12:12, Вашингтон
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Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников

"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.
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В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
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Новосибирская "Сибирь" переиграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из нелепых бесконечных войн" в Сирии и вернуть своих военных домой.
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Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
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Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Здоровье

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
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Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы бывшего главного тренера петербургского "Зенита" Мирчи Луческу, заявил, что его клиет может стать наставником московского "Динамо".
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Издание предполагает, что в "поединке БПЛА против подлодок" именно субмарины могут потерпеть поражение.
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Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
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Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды.
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Шоу-бизнес

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На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
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Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака

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Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.
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Авто

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На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
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