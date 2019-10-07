Недвижимость
РБКЧисло новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу
Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
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с чего всё началось
В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Москве ожидается потепление, а на следующей неделе придет сентябрьское тепло. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.Мослента05:54
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С начала года на рынок новостроек Москвы вышло рекордно низкое количество новостроек
Строительная Газета03:52
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Общество
Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников
"Приказываю утвердить прилагаемые образец и описание нагрудного знака военнослужащего или лица, проходящего службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющего специальное звание полиции", - говорится в документе.
ТАСС 10:11
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Газета.Ru 08:29
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
РИА Новости 11:10
Хоккей
«Сибирь» одержала победу над московским «Динамо» в матче КХЛ
Новосибирская "Сибирь" переиграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 11:23
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Армия и оружие
Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам пора "выйти из нелепых бесконечных войн" в Сирии и вернуть своих военных домой.
Газета.Ru 11:50
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Здоровье
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК 11:10
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Футбол
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»
Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы бывшего главного тренера петербургского "Зенита" Мирчи Луческу, заявил, что его клиет может стать наставником московского "Динамо".
Газета.Ru 11:59
Армия и оружие
Дно обречено. Почему американцы увидели закат эпохи субмарин
Издание предполагает, что в "поединке БПЛА против подлодок" именно субмарины могут потерпеть поражение.
BaltNews.lt 02:59
Общество
Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
РБК 07:03
Футбол
Правительство Нидерландов отказывается от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия. Новый имидж будет строиться вокруг названия Нидерланды.
Аргументы недели вчера в 02:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.
Rusarminfo.ru 04:30
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Политика
В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения
На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 10:56
Происшествия
Видео похищения несовершеннолетней рыдающей невесты заинтересовало УВД
Как сообщает "Вечерний Бишкек", в УВД Таласской области проверяют информацию о похищении несовершеннолетней.
Вести.Ru 11:16
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Авто
Tesla установила рекорд продаж электромобилей
В третьем квартале 2019 года продажи Tesla Model 3 составили 79 тыс. 600 машин.
Экономика сегодня 05 октября в 07:37
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru 05:54
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02