В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Москве ожидается потепление, а на следующей неделе придет сентябрьское тепло. Об этом принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

с чего всё началось

Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».

Число новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

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