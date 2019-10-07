Недвижимость

РБКРБКЧисло новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
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В Москве стало меньше новостроек

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Реформа строительства привела к снижению активности девелоперов в Москве

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В Москве число новостроек упало до уровня 2015 года из-за эскроу

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С начала года на рынок новостроек Москвы вышло рекордно низкое количество новостроек

Строительная Газетавчера в 03:52
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Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
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Жительницы Москвы смогут бесплатно пройти УЗИ молочных желез, сделать рентген и проконсультироваться у специалистов.
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В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
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В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
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26-летняя американская исполнительница Майли Сайрус завела роман с австралийским певцом Коди Симпсоном, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06 октября в 22:15
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
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На губернаторов примеряют отставки

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На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой

Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
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Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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Суд в Киеве арестовал экс-депутата Верховной Рады Пашинского

В период каденции президента Петра Порошенко Пашинский избегал ответственности за содеянное.
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В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.
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Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга — участника полета, который сорвался из-за аварии ракеты "Союз-ФГ".
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Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
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В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

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В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе

По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
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Раскрыта связь между паром вейпов и раком легких

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