Недвижимость
РБКЧисло новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу
Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
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С начала года на рынок новостроек Москвы вышло рекордно низкое количество новостроек
Строительная Газетавчера в 03:52
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Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
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Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
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Роскачество определило лучшие в России мессенджеры
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СПЧ потребовал объяснений у Ирана из-за задержания журналистки из РФ
Суд по правам человека потребовал у Ирана объяснения причин задержания российской журналистки Юлии Юзик.
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