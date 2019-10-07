Недвижимость

РБКРБКЧисло новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

Реформа долевого строительства привела к заметному сокращению числа новостроек в Москве: с начала года на столичный рынок вышло на 23% меньше проектов, чем за аналогичный период 2018-го (46 против 60), подсчитали в компании «Метриум».
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В Москве стало меньше новостроек

Molnet.ru04:14

В 2019 году в Москве вышло рекордно мало новых проектов

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Новостройки в Москве начали исчезать

Lenta.ruвчера в 10:49

Реформа строительства привела к снижению активности девелоперов в Москве

РИА Новостивчера в 06:03

Число новостроек в Москве упало до уровня 2015 года из-за эскроу

РБКвчера в 05:02

В Москве число новостроек упало до уровня 2015 года из-за эскроу

Моя Москва.онлайнвчера в 11:42

С начала года на рынок новостроек Москвы вышло рекордно низкое количество новостроек

Строительная Газетавчера в 03:52
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
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Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
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Военно-воздушные силы Турции атаковали в понедельник, 7 октября, штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.
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В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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Роскачество определило лучшие в России мессенджеры

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