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Экономика

Число новостроек в крупных городах за год выросло вдвое

На фоне ажиотажного спроса на новостройки в прошлом году доля квартир на ранней стадии строительства рекордно снизилась в большинстве крупных городов России — до 15–20% от общего объема предложения, сказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.В источнике

С чего всё началось

Пройденный этаж: число новостроек в крупных городах за год выросло вдвое

За год количество новостроек на раннем этапе строительства в крупных городах выросло в 1,5–2,5 раза. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости.
Известия17:01

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Число новостроек в крупных городах за год выросло вдвое

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Количество новостроек в российских мегаполисах за год выросло вдвое

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Число новостроек в российских городах выросло в два раза за год

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Рынок недвижимости в городах России вырос в два раза за год

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В России резко выросло число новых квартир в продаже

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Коронавирусом в Забайкальском крае среди привитых граждан заболел 941 человек - это 0,52% от общего числа привитых первым компонентом, сообщила 23 июня на заседании круглого стола по вакцинации заместитель начальника отдела материнства и детства министерства здравоохранения региона Елена Буянова.
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Родные погибших в крушении Ту-154 под Сочи просят ЕСПЧ о справедливом разбирательстве

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Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у границ России

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов», — сказал Путин.
RT на русском02:36