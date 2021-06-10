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Экономика

Число новых проектов жилья выросло в 64 регионах РФ

"Запуски новых проектов многоквартирных домов увеличились с начала года в 64 из 79 регионов, где строится жилье в рамках 214-ФЗ", – сообщили в компании. Как уточнил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, рост запусков новых жилых строек наблюдается уже 10 месяцев подряд.В источнике

С чего всё началось

Объем строительства нового жилья в России вырос почти в 1,8 раза в 2021 году

"В общей сложности с января по май в стране запущено 14,9 млн кв. м нового жилья, что на 6,5 млн кв. м (+78%) больше сопоставимого периода прошлого года, когда было запущено 8,3 млн кв. м. При этом в 35 регионах объемы строительства выросли в два раза и более", - говорится в сообщении.
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